Beşiktaş nereye gidiyor?

Geçen hafta Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında yara sarmak istiyordu.

Beşiktaş karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre, Atiba, Dorukhan Toköz, Boyd, Aboubakar 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği, golcü oyuncusu Stancu ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında kafa vuran Rumen forvet, bu sezon Gençlerbirliği’nin de ilk golünü kaydetmiş oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-0 deplasman takımının galibiyetiyle sona erdi.