Beşiktaş nereye gidiyor?
Süper Lige Trabzonspro galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ligde ardından oynadığı 3 maçta 1 puan alabildi. Avrupa'da hem Şampiyonlar Ligi ön elemede hem de Avrupa Ligi ön eleme havlu atan Siyah Beyazlılar için tehlike çanları yüksek sesle çalıyor.
FUTBOL 04.10.2020, 17:48
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Geçen hafta Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında yara sarmak istiyordu.
Beşiktaş karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre, Atiba, Dorukhan Toköz, Boyd, Aboubakar 11'iyle çıktı.
Gençlerbirliği, golcü oyuncusu Stancu ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında kafa vuran Rumen forvet, bu sezon Gençlerbirliği’nin de ilk golünü kaydetmiş oldu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-0 deplasman takımının galibiyetiyle sona erdi.