Beşiktaş kupada tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Siyah beyazlı takım sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
FUTBOL 17.12.2020, 23:02 kartalbakışı.com
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Siyah beyazlı takım sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
Beşiktaş'a turu getiren golleri 30. dakikada Valentine Rosier, 39. dakikada Cyle Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü ise 80. dakikada Mertcan Çam'dan geldi.
Bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi. Son 16 turundaki eşleşmeler, 18 Aralık Cuma günü 14:30'daki kura ile belirlenecek.