Beşiktaş Kasımpaşa'da mağlup
Beşiktaş SÜper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk oldu. Puan farkını açmak için sahaya çıkan lider mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve fırsatı tepti.
FUTBOL 04.04.2021, 21:00
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Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 64 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 34 puana çıktı.
Güle güle sergen 57 dakika önce
Sizi bu hakem ataması bile motive edemedi yazık siz şampiyon olamaz siniz Alanya'da yenecek buna inanın bir takım eksik olabilir ama bu kadar kötü oynayan hazirsiz olamaz.
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