Beşiktaş Kalinic transferinden vazgeçti!

İyi bir golcü arayan, yoğun uğraş verilen Nikolatransferinden sonuç alamadı. Siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon Euro alan oyuncu aynı ücreti istedi. Bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu. Kartal, Cisse ve Modeste için görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: Sabah