Beşiktaş'ın, Welinton anlaşmasının detayları!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen stoper Welinton’la prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Alanya’dan Fabrice N’Skala’nın ardından Welinton’ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 31 yaşındaki stoper, karşılığında Aytemiz Alanyaspor’un Fatih Aksoy’un bonservisini talep ettiği öğrenildi. İki kulübün el sıkışmak üzere olduğu da gelen haberler arasında.

Anlaşma resmiyete döküldüğünde 1.81 metre boyundaki deneyimli stoper yıllık 800 bin Euro ücret karşılığında Beşiktaş forması giyecek.

2017’de bedelsiz olarak Alanyaspor’a gelmişti

Brezilyalı stoper bu sezon ligde 23 maçta görev yaptı ve 2 de gole imza attı. 24 Temmuz 2017’de bedelsiz olarak Al Khor’dan Alanyaspor’a transfer olan Welinton, 2018-2019 sezonunda 20 lig maçında 1 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 lig maçında 4 gole imza attı.

Kaynak: Skor - Sözcü