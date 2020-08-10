Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi ön elem turunda rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa cezası sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah Beyazlılar Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşme seyircisiz olarak Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş’ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos’ta oynanacak.

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

Kaynak: Fanatik