Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor

Antalyaspor yenilgisini 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida yeniden kadroya dönüyor. Hırvat stoper sakatlığı sebebiyle Denizli deplasmanına gidememişti.

Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz'un durumları maç saati netleşecek. Son antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ise kamp kadrosundan çıkartıldı.

Sol bekte son 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a formayı emanet eden TD Sergen Yalçın'ın, bu kararını devam ettirmesi bekleniyor. Kanatlarda Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby, en ileride Burak Yılmaz'ı izleyeceğiz.

Siyah-beyazlılarda dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğu da açıklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet