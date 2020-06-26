Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor
Denizlispor deplasmanında farklı kazanıp morallenen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u ağırlıyor.
FUTBOL 26.06.2020, 10:17
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Antalyaspor yenilgisini 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida yeniden kadroya dönüyor. Hırvat stoper sakatlığı sebebiyle Denizli deplasmanına gidememişti.
Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz'un durumları maç saati netleşecek. Son antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ise kamp kadrosundan çıkartıldı.
Sol bekte son 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a formayı emanet eden TD Sergen Yalçın'ın, bu kararını devam ettirmesi bekleniyor. Kanatlarda Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby, en ileride Burak Yılmaz'ı izleyeceğiz.
Siyah-beyazlılarda dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğu da açıklanmıştı.
Kaynak: Hürriyet