Beşiktaş'ın golleri ofsayta takıldı

Karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal,, Aboubakar ilk 11'i ile çıkan Kartal, bu sezonun flaş oyuncularından Larin ile golü erken buldu fakat gol ofsayta takıldı.

33. dakikada ise Ghezzal’ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Anca VAR odasında gelen uyarı sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.