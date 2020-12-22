Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a övgü dolu sözler

Beşiktaş'ta genç futbolcuların performansı göz dolduruyor. Bu isimlerden biri de Sergen Yalçın ile yeniden parlayan Rıdvan Yılmaz...

TRT Spor'da Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın son dönemdeki performansını yorumlayan Ali Ece, gelecek vadeden Rıdvan Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı eski futbolcu Bixente Lizarazu'ya benzeten Ali Ece, "Rıdvan, maç içinde aldığı kararlarla takımı savunmadan hücuma geçiriyor. Bu yaşta bu kararları alabilmek çok değerli." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde aralarında geçen Rıdvan Yılmaz sohbetini anlatan Ali Ece, "Şenol Güneş bir öğretmen bizden çok daha iyi anlıyor insan psikolojisinden. Rıdvan da Şenol hocanın söylediklerinin altını doldurdu. Yarın milli maç olsa Rıdvan kadroya çağırılmasa Şenol hocayı sorgularlar." dedi.

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz gibi genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ali Ece, "Beşiktaş gibi büyük takımlarda forma verilmez, forma alınır. Rıdvan da formayı aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik