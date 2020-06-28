Beşiktaş'ın Ferguson'u olacak
Sergen Yalçın kulübün genlerini çok iyi biliyor. Manchester United efsanesi Alex Ferguson gibi uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmesinin hayalini kuruyorum.
Beşiktaş'ta üst üste gelen farklı galibiyetlerin keyfi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 5-1'lik skorla sürklase eden Kara Kartal, cuma akşamı da Konyaspor'u 3-0'la devirerek yoluna devam etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için iddiasını daha da artıran siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu güzel futbolla da alkış topluyor. Sergen Yalçın'ın takım üzerindeki etkisinden en çok memnun olan isim ise Başkan Ahmet Nur Çebi. Başkan, gazetemize yaptığı açıklamada tecrübeli çalıştırıcının göreve gelişine kadar takımın sezona havlu atmış gibi bir görüntü çizdiğini dile getirdi. Başkan Çebi, puan kaybedilen maçlarda bile sahada Beşiktaş kimliğine yakışır bir oyun ortaya konmasında başrolü oynayan Sergen Yalçın için büyük hayaller kuruyor.
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle gol yollarında daha üretken olan siyah-beyazlılar, rakip kaleye çekilen şutta önemli bir artış gösterdi. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Yalçın'ın ardından maç başına 2,00 puan toplarken, ortalama 2,00 gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın'la bu rakam 16,33 oldu.
Kaynak: Türkiye / Murad Tamer