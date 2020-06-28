Beşiktaş'ın Ferguson'u olacak

Beşiktaş'ta üst üste gelen farklı galibiyetlerin keyfi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 5-1'lik skorla sürklase eden Kara Kartal, cuma akşamı da Konyaspor'u 3-0'la devirerek yoluna devam etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için iddiasını daha da artıran siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu güzel futbolla da alkış topluyor. Sergen Yalçın'ın takım üzerindeki etkisinden en çok memnun olan isim ise Başkan Ahmet Nur Çebi. Başkan, gazetemize yaptığı açıklamada tecrübeli çalıştırıcının göreve gelişine kadar takımın sezona havlu atmış gibi bir görüntü çizdiğini dile getirdi. Başkan Çebi, puan kaybedilen maçlarda bile sahada Beşiktaş kimliğine yakışır bir oyun ortaya konmasında başrolü oynayan Sergen Yalçın için büyük hayaller kuruyor.

Sergen Yalçın'ın, kulübün genlerini çok iyi bilen biri olduğunu belirten Çebi, tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca Beşiktaş'a hizmet edebileceğini söyledi. Sergen Hoca'nın, Beşiktaş için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran Sir Alex Ferguson'u örnek gösterdi. Şu anda Sergen Yalçın'ın 47 yaşında olduğunu ve Alex Ferguson'un da Manchester United'ın başına 45 yaşında geçtiğine dikkat çeken Çebi, "Üstelik Ferguson'un Manchester United geçmişi yoktu ve İskoç’tu. Sergen Yalçın bizim öz evladımız. Beşiktaş'ı çok daha iyi yerlere getireceğinden eminim. Bizde sonsuz kredisi var. Hem saha içinde hem de saha dışında harika çalışan bir hocaya sahibiz" diyerek Kartal'ın hocasına olan güvenini dile getirdi.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle gol yollarında daha üretken olan siyah-beyazlılar, rakip kaleye çekilen şutta önemli bir artış gösterdi. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Yalçın'ın ardından maç başına 2,00 puan toplarken, ortalama 2,00 gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın'la bu rakam 16,33 oldu.

Kaynak: Türkiye / Murad Tamer