Beşiktaş'ın bu sezon en golcü oyuncusu Cyle Larin

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta ilk golü atan Cyle Larin, toplamda 3 gole ulaştı. Kanadalı oyuncu takımının bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu olurken PAOK maçında da bir gole imza atmıştı. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan geçen sezonu da kiralık olarak Belçika'da tamamlayan Larin böylece takımın en golcüsü oldu.

Larin bu sezon Antalyaspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol atarken geçen sezon Zulte Waregem forması altında 10 gol kaydetmişti. Larin, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 16 lig maçında 5 gol atabilmişti.

Kaynak: Fanatik