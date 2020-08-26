Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, PAOK’a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Kartal, orada da ilk olarak tek maçlı sistemde oynayacak, ardından play-off’a kalırsa çift maç sistemi gelecek. Öte yandan, aslında ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Trabzonspor’un katılamama durumundan sonra 25 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açtı ve bir anda ön elemeleri oynamak zorunda kaldı.
Normal şartlarda Sergen Yalçın ve ekibi, ekim ayında Avrupa sezonunu açacaktı.
UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan seri başı olarak girecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;
Rijeka / Hırvatistan
Charleroi / Belçika
SonderjyskE / Danimarka
Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi
St. Gallen / İsviçre
Vojvodina / Sırbistan
Kaynak: Fanatik