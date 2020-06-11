Beşiktaş'ın 4 tecrübeli ismi ön plana çıkıyor!
Beşiktaş’ta yeniden başlayacak maçlar öncesinde takımın 4 tecrübeli ismi ön plana çıkıyor. Antrenmanlardaki etkili form grafiklerine ek olarak performans testlerinde de kaptan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson en iyiler listesini paylaşıyor.
Pandemi süreci sebebiyle yaklaşık 2,5 ay futbola ara veren Siyah-Beyazlılar, cumartesi günkü Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber lige kaldığı yerden devam edecek. Haftalardır takımın temposunu yüksek tutarak oyuncularına formlarını geri kazandırmaya çalışan Beşiktaş’ta teknik ekip, bu konuda takımın 4 oyuncusundan oldukça memnun...
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın; kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere sezon sonunda takımla kontratları sona erecek; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’ın etkili idman performanslarından dolayı mutlu olduğu bildirildi.
Kaptana durmak yasak...
Kart cezası sebebiyle bu hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak olan Burak Yılmaz, bu sürede ekstra idmanlar yapıp formunu daha da yükseltmek istiyor. Tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlı formasına gelecek hafta Denizlispor’la oynanacak karşılaşmayla dönecek. Bu haftaki Antalya maçında ise hücum hattında Boateng’le beraber Güven Yalçın’ın forma giymesi bekleniyor.
Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım