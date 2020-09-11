Beşiktaş'ın 11'i şekilleniyor

Sakatlığı devam eden N’Koudou bu önemli mücadelede forma giyemeyecek, Larin’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, taktik çalışmalara ağırlık veriyor. Sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou, Trabzon’a götürülmeyecek.

Arka adalesinde zorlanma olan Cyle Larin ise bireysel olarak çalışıyor. Son antrenmanda kendini deneyecek Kanadalı golcü, takımla birlikte Trabzon'a gitse bile yedek kulübesinde oturacak.

Kalede genç file bekçisi Ersin’i oynatacak olan Sergen Yalçın’ın defansın sağında Necip, solunda ise N’Sakala’ya şans vermesi bekleniyor.

Savunmanın göbeğinde ise Vida ve Welinton’un oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deneyimli çalıştırıcı orta sahayı; Atiba, Oğuzhan ve Mensah'tan oluşturmayı planlıyor.

Hücumun sağında Lens - Boyd arasında kararsız kalan Sergen Yalçın'ın tercihini Boyd'dan yana kullanacağı belirtildi.

Sol kanatta ise Ajdin Hasiç’in oynama ihtimali oldukça yüksek. Sergen Yalçın, Larin’in oynama ihtimalin zayıf olmasından dolayı taktik antrenmanlarda Güven Yalçın ile özel olarak ilgileniyor. 21 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşısında 11’de olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor