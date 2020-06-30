Beşiktaş ile pazarlık masasına oturacaklar!

Beşiktaş'ta gelecek sezon planları şekillenmeye başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, salgın nedeniyle Süper Lig’e verilen arada oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı.

Hafta başından itibaren gelecek cevaplara göre yeni sezonun yol haritası belli olacak.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalmasını talep ettiği Atiba ile yeni kontrat için masaya oturacak.

Maaş indirimiyle ilgili futbolculardan gelecek cevaplardan sonra yeni sezonun bütçesini oluşturacak olan yönetime müjdeli bir haber geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet tandemi için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı.

Kaynak: Milliyet