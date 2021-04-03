Beşiktaş'ı rahatlatan detay!
Kasımpaşa maçı öncesinde Ghezzal ve Aboubakar'ın oynayamayacak olması Beşiktaş'lıları endişelendirirken, bu sezonki istatistikler bu konuda tam tersini söylüyor.
FUTBOL 03.04.2021, 18:42
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Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ghezzal ile milli takımda sakatlanan Aboubakar'ın yarınki Kasımpaşa maçında oynamayacak olması canları sıksa da, istatistikler 'Korkulacak bir durum olmadığını' gösteriyor.
Ghezzal, bu sezon 4 maçta forma giymezken bu mücadelelerde Kartal, Kayserispor'u 2-0, Ç. Rizespor'u 6-0, Karagümrük'ü 4-1 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar ise 15. haftadaki Sivasspor maçı öncesi annesini kaybetti.
Ülkesine cenazeye giden Kamerunlu yıldızın yokluğunda Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Kartal toplamda Ghezzal ile Aboubakar'ın oynamadığı 6 maçta Beşiktaş 6 galibiyet alırken sadece 1 gol yedi. (FOTOMAÇ)