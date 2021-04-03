Beşiktaş'ı rahatlatan detay!

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ghezzal ile milli takımda sakatlanan Aboubakar'ın yarınki Kasımpaşa maçında oynamayacak olması canları sıksa da, istatistikler 'Korkulacak bir durum olmadığını' gösteriyor.

Ghezzal, bu sezon 4 maçta forma giymezken bu mücadelelerde Kartal, Kayserispor'u 2-0, Ç. Rizespor'u 6-0, Karagümrük'ü 4-1 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar ise 15. haftadaki Sivasspor maçı öncesi annesini kaybetti.

Ülkesine cenazeye giden Kamerunlu yıldızın yokluğunda Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Kartal toplamda Ghezzal ile Aboubakar'ın oynamadığı 6 maçta Beşiktaş 6 galibiyet alırken sadece 1 gol yedi. (FOTOMAÇ)