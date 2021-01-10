Beşiktaş Hatay deplasmanından 1 puanla dönüyor
Süper Ligin 18. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.
FUTBOL 10.01.2021, 20:57 kartalbakışı.com
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Beşiktaş, 6. dakikada Aboubakar ile golü buldu. Hatayspor, son haftaların formda ismi Boupendza ile bir dakika sonra bu gole yanıt verdi. 1-1
23. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aaron Boupendza, Hatayspor'u öne geçirdi ve ligdeki 12. golüne imza attı.
Beşiktaş, 41'de Larin'le beraberliği sağladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
Maçın 2. yarısında iki takım da gole muvaffak olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
tema16 9 saat önce
yeter sergen hoca atiba yörüyemiyor sen 90 dk sahada tutuyosun senin kadar bende hocalık yaparım elinle 2 puanı verdin hatayı dehil seni tb ederim sen bu kafayla ilk 5 zor girersin güneş balçıkla sıvanmaz korkagın sonu kötü olur
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