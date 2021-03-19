Beşiktaş, gözünü Bayern Münih'e dikti!

Hem Süper Lig hem de Avrupa’nın 5 büyük liginde 62 golle en skorer takımlar arasında yer alan Kartal’da 3 özel isim öne çıkıyor. Sezon başından beri uyumlarıyla dikkat çeken Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ile ocak ayında geri dönen Cenk Tosun şimdiden beraber 31 gole imza attı. Ligde 28 maçta 62 golü olan Beşiktaş, halihazırda Türkiye’de 21 takım arasında en skorer ekip durumunda. Aboubakar 15, Larin 14 ve Cenk Tosun 2 golle, 31 gole katkı sundu.

Bayern zirvede

Siyah-beyazlılar bu başarısıyla Avrupa’nın zirve takımlarıyla da yarışır pozisyona geldi. En golcü 6 takımın bulunduğu listede Bundesliga lideri Bayern Münih 74 golle göze çarpıyor. Hemen arkasından Serie A lideri Inter 64 golle geliyor. Premier Lig lideri Manchester City de 63 golle arkalarından geliyor. Ligue 1’de 2. sırada olan PSG’nin de 63 golü bulunuyor. İtalya Serie A’dan Atalanta ve Süper Lig’den Beşiktaş 62 golle öne çıkıyor. Özellikle Aboubakar- Larin ikilisinin birlikte 29 gole imza atması en çok dikkat çeken detay oldu. Cenk Tosun da şimdiye kadar tek maça çıkıp 2 gol atarak forvet hattına destek verdi.

Ghezzal asist kralı

Lig lideri Beşiktaş’ta asist krallığında da Rachid Ghezzal öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig’de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Ghezzal, 12 asiste imza koydu ve 14 puana direkt etki etti.

Herkes atıyor

OPTA’nın hazırladığı çalışmada Süper Lig’de Beşiktaş’ın 20 farklı futbolcusu gol katkısı verdi. Fenerbahçe’yi bu alanda geçen Kartal’da şu isimler gol atmayı başardı: Aboubakar, Larin, Atiba, Mensah, Nkoudou, Vida, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, Cenk Tosun, Josef de Souza, Ghezzal, Rosier, Necip, N’Sakala, Gökhan Töre, Welinton, Lens, Güven ve Boyd.

(MİLLİYET)