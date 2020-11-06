Beşiktaş, G.Antep'ten mağlubiyetle dönüyor

Süper Lig'in oynadığı son 2 maçı galibiyetle geçen Beşiktaş serisini devam ettirmek için deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oldu, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

44. dakikada Muhammet’in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Ersin çeldi. Dönen topu Mirallas boş kaleye tamamladı. VAR incelemesi sonrası gol geçerlilik kazandı.

55. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Muhammet’e yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve siyah beyazlılar 10 kişi kaldı. Ghezzal'in yerine kaleci Utku oyuna girdi.

61. dakikada Rosier’in ortasında Larin’in dokunuşu ağlarla buluştu ve 10 kişi Beşiktaş 1-1 eşitliğe ulaştı. Ancak beraberlik uzun sürmedi.

63. dakikada Muhammet ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Uzatmaların 8. dakikasında Kenan Özer skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Gaziantep FK maçtan 3-1'lik skorla 3 puan çıkardı.