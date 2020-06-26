Beşiktaş farkı kapatmak peşinde
Süper Lig’in 29. haftasında sahasında İ.H. Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Başakşehir’in Galatasaray’la karşılaşacağı haftada tek hedefi galibiyet olan siyah-beyazlılar, ilk 4 sırayla aradaki farkı kapatmak istiyor.
FUTBOL 26.06.2020, 10:21
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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayıp ardından kampa girdi. Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan, ardından ise deplasmanda Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında da kazanarak seriye geçmek istiyor. Lider Başakşehir'in 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edeceği haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor önünde 3 puana uzanarak ilk 4 sırayla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.
Kaynak: Skor