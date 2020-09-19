Beşiktaş evinde puan kaybı yaşadı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, oyuna 77. dakikada giren Gökdeniz Bayrakdar'ın 85. dakikada attığı gole engel olamadı.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu maçın ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.