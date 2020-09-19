Beşiktaş evinde puan kaybı yaşadı
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını sahası Vodafone Park'ta yaşadı.
FUTBOL 19.09.2020, 23:39
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, oyuna 77. dakikada giren Gökdeniz Bayrakdar'ın 85. dakikada attığı gole engel olamadı.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu maçın ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.