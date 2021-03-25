Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün alternatifini belirledi

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon olarak Devler Ligi vizesi almak isteyen siyah-beyazlılar, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Ancak Kartal, iç transferde Dorukhan Toköz'den beklediği cevabı alamadı. Milli oyuncunun alternatifi ise Almanya'da bulundu.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturan ve son teklifini yapan yönetim, yanıt gelmemesi üzerine yavaş yavaş görüşmeleri sonlandırma hazırlığı yapıyor.

Milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL de maç başı ücret teklif eden Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a "Cevabınızı mart ayı içerisinde verin" mesajı iletmişti. Ancak mart ayının bitmesine sayılı günler kala, Dorukhan cephesinden Beşiktaş'a yanıt gelmedi.

BETİS VE CELTA İLE GÖRÜŞTÜ

24 yaşındaki futbolcunun artık Beşiktaş ile bağlarının kopmasına da az bir zaman kaldı. Sezonun bitimiyle birlikte boşa çıkacak olan başarılı orta sahanın özellikle İspanya kulüpleriyle sıcak temas halinde olduğu, İtalya'dan talipleri olsa da henüz Serie A için ciddi bir girişimin olmadığı kaydedildi. Dorukhan'a İspanyol ekipleri Real Betis ve Celta Vigo hali hazırda teklif yaparken, iki taraf arasındaki görüşmeler de başladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha önce oyuncu ile ilgili olarak, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun" yorumunu yapmıştı.

DORUKHAN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2018'de Eskişehirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu 3 sezonda 44'ü ilk 11 olmak üzere 60 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.

SALİH ÖZCAN GELİYOR!

Dorukhan Toköz'den sözleşme uzatmak için cevap alamayan Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih Özcan ile de yakın temasta.

Alman Bild'in duyurduğu haberde, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyebileceği aktarıldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan merkez orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile çoktan el sıkıştığının altı çizildi. (SABAH)