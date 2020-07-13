Beşiktaş Devler Ligi aşkına

31. haftayı 53 puanla 4. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, tüm planlamasını 34 maç sonunda sıralamada Şampiyonlar Ligi potasında olabilme üzerine yaptı...Bundan dolayı kalan 3 maçını da kayıpsız geçmeyi planlayan Beşiktaş’ta, sezonu kapatan Douglas’ın yanı sıra; Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Boateng ve cezalı olan Atiba Hutchinson bu akşam forma giyemeyecek. Eksik isimlerin çok olmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, ilk olarak Yeni Malatya engelini aşarak sonrasında eksiklerin takıma geri dönmesiyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni de devirerek takımını gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı amaçlıyor.

Denizli ve Konyaspor karşılaşmalarındaki başarılı performansını 1’er golle taçlandıran Diaby, bu akşamki Yeni Malatya mücadelesinde de hücum hattında skor arayacak.

Kaynak: Fanatik