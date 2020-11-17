Beşiktaş derin nefes aldı

Takım halinde yeniden koronavirüs testine giren Beşiktaş'ta endişeli bekleyiş sona erdi. Siyah beyazlılarda 8 futbolcu dışında yeni vaka bulunmaması, yüreklere su serpti.

Testleri pozitif çıkan bazı isimlerin geçen hafta yapılan antrenmanlarda yer alması, sağlık ekibini sayının artabileceği yönünde tedirgin etmişti ancak korkulan olmadı.

Yeni vakanın olmaması teknik heyeti de memnun ederken, bu hafta bir test daha yapılacağı ve tedbirlerin üst seviyede devam edeceği öğrenildi.

Futbolculardan kritik maçlar öncesinde Nevzat Demir Tesisleri dışındaki hayatına da dikkat etmeleri istendi.

Yönetim de futbolculardan sosyal hayatlarında teması en aza indirmelerini ve özellikle son yaşanananlardan sonra daha tedbirli davranmalarını talep etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu gelişme üzerine Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmalarına ağırlık verdi.

Tecrübeli teknik adamın, özelikle takım savunması üzerinde durduğu ifade edildi.

Ancak defans hattında önemli eksikleri bulunan siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın kadroyu oluşturmakta zorlandığı belirtildi.

Josef De Souza’yı, Montero ile birlikte savunmanın göbeğinde oynatmayı düşünen deneyimli çalıştırıcının, sağ bekte Dorukhan’a, sol bekte Rıdvan’a görev vermesi bekleniyor.

Josep ve Dorukhan'ın savunmaya geçmesinden sonra orta sahada da fazla seçenek kalmıyor.

Sergen Yalçın’ın, Ljajic’e isteği şansı verebileceği gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT Spor