Beşiktaş deplasmanda kalesini kapatamıyor!
Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalarda kalesini koruyamadı.
FUTBOL 15.12.2020, 11:06 kartalbakışı.com
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Ligde yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen Siyah-Beyazlı ekip, bunların 15’ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü. Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.
(Fanatik)