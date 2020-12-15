Beşiktaş deplasmanda kalesini kapatamıyor!

Ligde yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen Siyah-Beyazlı ekip, bunların 15’ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü. Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.

(Fanatik)