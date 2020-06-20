Beşiktaş, Denizli deplasmanında farklı kazandı
Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısına çıktı. Geçen haftanın aksine Jeremain Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz ve Kevin N'Koudou'nun ilk 11'de sahaya çıktığı mücadele Kara Kartal 5-1 galip geldi.
FUTBOL 20.06.2020, 22:52
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Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda farklı yenerek geçen hafta ladığı yarayı moral olarak sardı.
Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67'de Kevin N'koudou, 75'de Adem Ljajic ve 78'de Aboulay Diaby atarken, Denizlispor 53. dakikada Estupinan ile tek golünü buldu.