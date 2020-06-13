Beşiktaş #BırakmamSeni tişörtleriyle çıktı

Süper Lig corona virüsü salgını sonrası tekrar başladı. Dün akşam oynanan iki maç ile başlayan Süper Lig'de bugünün önemli maçlarından biri deile Antalyaspor arasında oynanıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor.

Beşiktaşlı oyuncular maç öncesi ısınmaya ''Bırakmam Seni'' tişörtleriyle çıktı.