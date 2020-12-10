Beşiktaş başarı formülünü buldu

Pandemi sürecinin hem liglerin takvimini hem de kulüplerin ekonomik durumlarını etkilemesinin ardından sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kara Kartal’da son haftalarda alınan başarılı sonuçlar, eskiyi unutturdu. Milli ara sonrasında Süper Lig’de karşı karşıya gelinen; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını, etkili futbol ve bol golle beraber 9 puanla tamamlayan Siyah- Beyazlılar’da yükselişin reçetesi ortaya çıktı!

Takımını yoğun döneme oldukça iyi bir şekilde hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, önce yüksek seviyeli idman programıyla oyuncularının performanslarını yukarıya çekti. Yalçın, ardından futbolcularına motivasyon anlamında büyük katkı sağlayıp sorunlarını da çözerek sahaya konsantre olmalarını sağladı ve başarı böyle geldi.

Sırada psikolojik üstünlük var

Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor’la oynayacakları karşılaşmayı da kazanıp şampiyonluk yarışında 4 hafta içerisinde en önemli 3. rakiplerini devirmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, böylelikle psikolojik üstünlüğü de ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Alanya sınavı öncesinde takımına oldukça güvenen Yalçın, kazanma serilerini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın'ın 10 maddelik başarı formülü

1) Forma adaleti sağladı. Kimsenin ismine, geçmişine bakmayıp sadece anlık performansıyla değerlendirme yaptı.

2) Takımda bire bir görüşme yapmadığı isim kalmadı. Bu durum, oyuncular arasında değer verilmeyi öne çıkardı.

3) Siyah-Beyazlı futbolcuların tüm problemleriyle yakından ilgilenip destek olmaya çalıştı.

4) Futbolcu alacaklarının ödemelerinde sıkıntı olmasın diye yönetimle görüşüp kendi alacaklarını öteletti.

5) Önemli konularda direkt Başkan Ahmet Nur Çebi ile iletişim halinde olarak hızlı çözümler üretti.

6) Alt yapıya sözde değil icraatlarıyla önem verip gençlerin önünü açtı. Yaş ortalaması düştü, dinamizm arttı.

7) Eleştiri veya övgü... Her ikisini de tüm takımın önünde açık sözlülükle dile getirdi.

8) Pandemi sürecinde futbolcuların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi adına yardımcılarına özel görevler verdi.

9) Büyük maçlar öncesi her gün yaptığı toplantılarla ekibini motive eden konuşmalar gerçekleştirdi.

10) Başlattığı ödül-ceza sisteminin tüm kurallarını uygulayıp kimseye ayrıcalık tanımadı.

Kaynak: Fanatik