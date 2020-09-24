Beşiktaş Avrupa'ya erken havlu attı

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya geldi. 64. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen Kara Kartal, 79. dakikada Moreira'nın golünde kalesini gole kapatamadı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erince, maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda her iki takımda golle buluşamayınca tur atlayan tarafı penaltılar tayin etti.

Penaltı atışları sonunda kazanan ve tur atlayan taraf Rio Ave oldu.