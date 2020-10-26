Beşiktaş aradan galibiyetle döndü
Beşiktaş Denizlispor'u 3-2 yendi. Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk oldu. 90 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazandı. Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarttı.
FUTBOL 26.10.2020, 21:58 26.10.2020, 22:06
14
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, 3-2 kazanarak 3 puana uzandı. Beşiktaş'ın golleri Atiba, Aboubakar ve Larin'den gelirken, Denizlispor'un gollerini ise Mesanoviç ve Sacko attı.