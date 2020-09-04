Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu: 3-0
Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı Land Of Legends Cup’ta heyecan tam gaz devam ediyor. Müthiş turnuvada Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan 90 dakikadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transferler Atakan Üner, Bernard Mensah ile genç futbolcu İlkay İşler kaydetti.
FUTBOL 04.09.2020, 23:10
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Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı Land Of Legends Cup’ta da heyecan sürüyor. İlk iki maçı oynanan müthiş turnuva üçüncülük karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor Vodafone Park’ta kozlarını paylaştı.
Yeni transferler Atakan Üner, Bernard Mensah ve genç futbolcu İlkay İşler ile skora giden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Final maçında bugün saat 21.00'de Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.