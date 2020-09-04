Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken,, Fenerbahçe, Sivasspor ve’un katıldığı Land Of Legends Cup’ta da heyecan sürüyor. İlk iki maçı oynanan müthiş turnuva üçüncülük karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor Vodafone Park’ta kozlarını paylaştı.

Yeni transferler Atakan Üner, Bernard Mensah ve genç futbolcu İlkay İşler ile skora giden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Final maçında bugün saat 21.00'de Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.