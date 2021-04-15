Beşiktaş Ankaragücü muhtemel 11'ler! Sergen Yalçın, ilk 11'i netleştiriyor!
Sergen Yalçın Ankaragücü maçı ile ilgili futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde daha sert futbol oynanmasını istedi. Her maçın bir final olduğu haftalarda hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı ilk 11'i netleşiyor.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın oyuncularının daha sert futbol oynamalarını istiyor. Siyah beyazlılarda futbolcular son maçlara bir final müsabakasına hazırlanır gibi çalışacaklar.
Lider Beşiktaş’ta MKE Ankaragücü maçında cezası biten Josef takıma geri dönecek. Sergen Yalçın’ın Mensah’a 11’de yeniden şans verebileceği öğrenilirken Dorukhan’ın da performansıyla göze girdiği, Atiba’ya bir dinlenme hakkı tanıyarak tecrübeli kaptanı yoğun maç temposunda yedeğe çekerek Dorukhan ile maça başlayabileceği gelen haberler arasında.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında önde giden Beşiktaşta son haftaların yıldızı Gökhan Töre olacak. Attığı golle kendine güveni de gelen Töre antrenmanlardaki hırsıyla göz dolduruyor. Sergen Yalçın ve teknik heyeti Gökhan Töre’yi 11’e monte etmenin planlarını yapıyor.
Aboubakar’ı hazır olmaması sebebiyle cuma günü yedek soyundurmayı düşünen teknik heyet Larin’e forvet mevkisini Töre ve Ghezzal’a ise kanatları teslim etmeyi planlıyor.
Gücü ve tekniğiyle ön plana çıkan milli futbolcunun formayı bırakmamak için motivasyonun bir hayli yüksek olduğu ve geçmişte adından söz ettirdiği günlerdeki performansı katlayarak yeniden Gökhan Töre ismini ezberletmek istediğini belirttiği gelen haberler arasında. (BEIN SPORTS)