Beşiktaş Ankaragücü muhtemel 11'ler! Sergen Yalçın, ilk 11'i netleştiriyor!

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın oyuncularının daha sert futbol oynamalarını istiyor. Siyah beyazlılarda futbolcular son maçlara bir final müsabakasına hazırlanır gibi çalışacaklar.

Lider Beşiktaş’ta MKE Ankaragücü maçında cezası biten Josef takıma geri dönecek. Sergen Yalçın’ın Mensah’a 11’de yeniden şans verebileceği öğrenilirken Dorukhan’ın da performansıyla göze girdiği, Atiba’ya bir dinlenme hakkı tanıyarak tecrübeli kaptanı yoğun maç temposunda yedeğe çekerek Dorukhan ile maça başlayabileceği gelen haberler arasında.

Sol bek mevkisinde Nsakala ve Rıdvan arasında tercih yapan teknik heyetin Kongolu N’Sakala’nın hücuma olan katkısını da göz önünde bulundurarak formayı futbolcuya teslim ettiği ve performansından da memnun olduğu bilgisine ulaşıldı. Siyah beyazlılarda Rıdvan’dan ofansif yönünü geliştirmesi istendi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında önde giden Beşiktaşta son haftaların yıldızı Gökhan Töre olacak. Attığı golle kendine güveni de gelen Töre antrenmanlardaki hırsıyla göz dolduruyor. Sergen Yalçın ve teknik heyeti Gökhan Töre’yi 11’e monte etmenin planlarını yapıyor.

Aboubakar’ı hazır olmaması sebebiyle cuma günü yedek soyundurmayı düşünen teknik heyet Larin’e forvet mevkisini Töre ve Ghezzal’a ise kanatları teslim etmeyi planlıyor.

Gücü ve tekniğiyle ön plana çıkan milli futbolcunun formayı bırakmamak için motivasyonun bir hayli yüksek olduğu ve geçmişte adından söz ettirdiği günlerdeki performansı katlayarak yeniden Gökhan Töre ismini ezberletmek istediğini belirttiği gelen haberler arasında. (BEIN SPORTS)