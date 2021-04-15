Beşiktaş Ankaragücü maçı hakemi belli oldu! İşte Süper Lig 35. hafta (Cuma) hakemleri
Süper Ligin 35. haftasında en yakın rakipleri ile puan farkını açmaya devam eden Beşiktaş'ın Vodafone Park stadyumunda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.
FUTBOL 15.04.2021, 14:08 16.04.2021, 18:50
689
Süper Lig'in 35. haftasında yarın (Cuma) oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde belirlendi.
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya