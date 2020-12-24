Beşiktaş Ankara'dan 3 puanı Vida ile kopardı

61. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Domagoj Vida, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın tek golünü atarak takımına 3 puanı getirdi.

Beşiktaş'ın 23. dakikada Larin ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edilirken hakem Halis Özkahya büyük tepki gördü.

Bu maça kadar ligde son 5 maçından 4’ünü kazanan ve üst sıralara tırmanışını sürdüren Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte zirveye sıkı sıkı tutundu.