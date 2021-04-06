Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Zirvde önemli bir maç futbol severleri bekliyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı 7 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak. Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyecek ancak Aboubakar yine yok. Alanyaspor'da golcü isim Babacar'ın durumu maç günü belli olacak. Caulker ve Efecan ise oynayamayacak. Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta sorusunu ve diğer detayları haberimizde paylaştık...

Vodafone Park'ta oynanacak kritik maç öncesi Beşiktaş ile Alanyaspor ligde 10 kez karşı karşıya geldi. 7'sinin Beşiktaş kazanırken 2 maç berabere bitti. Alanyaspor tek galibiyetini ligin ilk yarısında aldı.

Siyah Beyazlıların Alanyaspor'u konuk edeceği maç 7 Nisan Çarşamba akşamı saat 19:00'da...

Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın önemli mücadelesini Bein Sports 1 kanalı canlı olarak izleyicilere sunacak.