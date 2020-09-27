Beşiktaş ağır yaralı!
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ve Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği mücadele Beşiktaş'ın 4-1'lik ağır mağlubiyeti ile sona erdi.
FUTBOL 27.09.2020, 18:00
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Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Hafta içi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konya'da ağır bir yenilgi aldı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Konyaspor'un golleri Shangelia (28', 78') ve Kravets (50', 83'(penaltı) )'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golü 90. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, 4 puanla 12 sırada yer alırken Konyaspor, 4 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kendine yer buldu. Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.