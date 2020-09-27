Beşiktaş ağır yaralı!

Süper Lig'in 3. haftasında, deplasmanda İttifak Holdingile karşılaştı. Hafta içi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konya'da ağır bir yenilgi aldı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Konyaspor'un golleri Shangelia (28', 78') ve Kravets (50', 83'(penaltı) )'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golü 90. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, 4 puanla 12 sırada yer alırken Konyaspor, 4 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kendine yer buldu. Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.