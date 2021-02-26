Beşiktaş adım adım zirveye!

, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında'u konuk etti. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Siyah Beyazlılar, muhteşem bir dönüş yaptı. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor engelini de 3-0 aşarak, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etti. Vodafone Park'ta oynanan maçta muhteşem bir ilk yarı geçiren Kara Kartal, 22'de Larin ile öne geçti. Golün ardından Denizlispor kalesini abluka altına alan Beşiktaş, 38'de Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı. 39'da sahneye çıkan Ljajic ise skoru belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Siyah Beyazlı ekip 54 puanla 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 21 puanla 19. sırada kaldı. (FANATİK)