Beşiktaş adım adım şampiyonluğa gidiyor
Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-2 kazandı. Küme düşme potasındaki rakibi ile oynadığı maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi. İkinci yarıda Ghezzal ve Gökhan Töre'nin golleri sonucu getirdi.
FUTBOL 11.04.2021, 21:00
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Bu sonucun ardından lider Beşiktaş 70 puana yükselirken, 3. sıradaki Galatasaray ile farkı 8’e çıkardı. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ile 7 puanlık fark oldu. Sarı-lacivertliler, yarın (Pazartesi) Gaziantep FK ile karşılaşacak.