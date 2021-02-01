Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz şoku

Beşiktaş'a kötü haber... Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın arka adalesinde 1. derece yırtık tespit edildi. Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

FUTBOL 01.02.2021, 11:32 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz şoku

Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerini Fabrice N'Sakala'ya bırakmıştı

Beşiktaşlı futbolcunun arka adalesinde 1. derece yırtık tespit edildiği öğrenildi. (TRT SPOR)

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