Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz şoku
Beşiktaş'a kötü haber... Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın arka adalesinde 1. derece yırtık tespit edildi. Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
FUTBOL 01.02.2021, 11:32 kartalbakışı.com
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Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerini Fabrice N'Sakala'ya bırakmıştı
Beşiktaşlı futbolcunun arka adalesinde 1. derece yırtık tespit edildiği öğrenildi. (TRT SPOR)