Beşiktaş'a imza atarak hayaline kavuştu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na transfer olan Seda Nur İncik, hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı ve siyah-beyazlı formayı giydiği çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Konak Belediyespor'un oyuncusu Seda Nur İncik, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na transfer olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından siyah-beyazlı formayla çocukken çekildiği fotoğrafı paylaşan Seda Nur İncik, hayaline kavuştuğunu vurguladı.

Seda Nur'un paylaşımında "Ezelden beri tuttuğum takım olan Beşiktaş gibi büyük bir camia ile anlaşmış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Emekleri için Konak Belediyespor’a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu şanlı armanın altında nice başarılara." ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)