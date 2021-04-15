Beşiktaş'a imza atarak hayaline kavuştu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın transferlerinden Seda Nur İncik, hayalini gerçekleştirdi. Çocukken siyah-beyazlı formayı giydiği bir fotoğrafını paylaşan İncik Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.
FUTBOL 15.04.2021, 14:19 16.04.2021, 20:53
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na transfer olan Seda Nur İncik, hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı ve siyah-beyazlı formayı giydiği çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medya hesabından siyah-beyazlı formayla çocukken çekildiği fotoğrafı paylaşan Seda Nur İncik, hayaline kavuştuğunu vurguladı.
Seda Nur'un paylaşımında "Ezelden beri tuttuğum takım olan Beşiktaş gibi büyük bir camia ile anlaşmış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Emekleri için Konak Belediyespor’a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu şanlı armanın altında nice başarılara." ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)