Beşiktaş'a bir şok daha

dün şok haberlerle sarsıldı.maçının son çalışmasını akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapan Siyah-Beyazlılar’da Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in sakatlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir” denildi. Adem Ljajic bugün Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Lens’in kadroya alınabileceği, ancak oynama ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğu bildirildi.

Kaynak: Fanatik