Beşiktaş'a bir şok daha
Konyaspor maçı öncesi Siyah-Beyazlılar arka arkaya gelen kötü haberlerle sarsıldı. Akşam idmanında Adem Ljajic ile Jeremain Lens sakatlandı. Birkaç saat sonra da kulüp sağlık danışmanının yaptığı açıklamalar ikinci darbeyi vurdu. İki futbolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtilirken isimler verilmedi.
FUTBOL 26.06.2020, 10:14
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Beşiktaş dün şok haberlerle sarsıldı. Konyaspor maçının son çalışmasını akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapan Siyah-Beyazlılar’da Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in sakatlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir” denildi. Adem Ljajic bugün Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Lens’in kadroya alınabileceği, ancak oynama ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğu bildirildi.
Kaynak: Fanatik