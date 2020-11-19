Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Haber Global’de yaptığı açıklamada, Adem Ljajic’in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söylemişti.
FUTBOL 19.11.2020, 11:41
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Haber Global’de yaptığı açıklamada, Adem Ljajic’in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söylemişti.
Problemini kısa sürede yoğun tedaviyle atlatan tecrübeli futbolcu, dünkü idmanda yer aldı. Ljajic, Başakşehir maçının kadrosunda yer alacak.
Kaynak: Fanatik