Beşiktaş'a 30 milyonluk gelir!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak kulüplerin localarına yüzde 50 kapasite ile seyirci olabileceğini duyurmuştu. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda, büyük gelir kaybı yaşayan kulüpler bu kararla bir nebze olsun rahatladı.

'ın stadı Vodafone Park'taki 3270 kişi kapasiteli 147 locanın 120'si ilk günden satıldı. TFF'nin kararı gereği maçlarda localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak.

Bu durumda Beşiktaş'ın iç saha maçlarını 1637 kişi izleyecek. Siyah-beyazlılar, localardan en az 30 milyon TL gelir bekliyor.

Kaynak: Sabah