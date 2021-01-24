Beşiktaş 5 attı 2 tanesi sayıldı! Yine de 3 puan Kartal'ın!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider'yi 2-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider tamamlamayı başardı.

Beşiktaş'ın toplam 5 golünden 2'si gol olarak sayılırken o goller Ljajic ve Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş kendi sahasında uzun süre sonra gol yedi.