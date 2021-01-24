Beşiktaş 5 attı 2 tanesi sayıldı! Yine de 3 puan Kartal'ın!
Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
FUTBOL 24.01.2021, 20:49 kartalbakışı.com
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Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider tamamlamayı başardı.
Beşiktaş'ın toplam 5 golünden 2'si gol olarak sayılırken o goller Ljajic ve Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş kendi sahasında uzun süre sonra gol yedi.