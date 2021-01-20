Beşiktaş, 399 takımı geride bıraktı!

Son 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, bu istatistikle birlikte Avrupa'daki 25 ligin 399 takımını geride bırakarak zirveye çıktı.

Kartal, savunmacıların form tutması ve Ersin Destanoğlu'nun harika performansı sonrası son 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

Buna karşılık rakip fileleri 20 kez sarstı. 401 takım arasında sadece Sırbistan temsilcisi Partizan,ile birlikte kalesini aynı periyotta 6 maç gole kapatan ekip oldu. Beşiktaş, zirveyi paylaştığı renktaşından 4 gol fazla atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 14 lig maçında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, 12 gol yerken 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

20 yaşındaki eldiven, 15 net kurtartış yaparak başarı basamaklarını birer birer tırmanmaya başladı. Ersin, yükselen performansı sebebiyle Avrupa devlerinin de radarına girdi. Fransa'dan Lyon Ersin'i scout ekiplerine yakından izletiyor.

(Sabah)