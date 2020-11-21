Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş 44. dakikada Atiba, 45. dakikada Larin, 72. dakikada penaltıdan Aboubakar'la 3 gol bulurken, Mehmet Topal 70. dakikada kırmızı kart gördü, 81. ve 90+4. dakikada Gulbransen konuk ekibin gollerini attı. Kara Kartal milli aradan sonra 3 puan ve 3 golle moral buldu.

44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Volkan Babacan boşa çıkınca müsait pozisyondaki Atiba Hutchinson tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ı öne geçirdi. Bir dakika sonra Beşiktaş’ın kontratağında Aboubakar’ın pasına müthiş bir koşu yapan Atiba Hutchinson ceza sahası içine girdi. Pasını aktardığı Larin’e topu boş kaleye yollamak kaldı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

70. dakikada Aboubakar’ın şutunda top eline çarpan Mehmet Topal penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Aboubakar skoru 3-0 yaptı.

Başakşehir’de oyuna sonradan giren Gulbrandsen ceza sahası dışından güzel bir gol attı. Uzatmalarda Başakşehir yine Gulbrandsen’in attığı golle skoru 3-2‘ye getirdi. Başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.