Bedelsiz Babel'e jet veto
Galatasaray'daki macerası istediği gibi geçmeyen Hollandalı futbolcu, menaceri aracılığıyla Beşiktaş'a bedelsiz kiralama formülüyle önerildi. Teklifin iletildiği Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, değerlendirmeye bile almadan Babel’i direkt olarak geri çevirdiği bildirildi.
FUTBOL 23.09.2020, 11:13
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Beşiktaş’ta 2017-19 sezonları arasında forma giydikten sonra Fulham’a giden Ryan Babel, İngiliz ekibiyle macerasını kısa tutup Galatasaray’la anlaşmıştı. Cim Bom’daki macerası da istediği gibi geçmeyen Hollandalı futbolcu, menaceri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’a bedelsiz kiralama formülüyle önerildi. Teklifin iletildiği Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, değerlendirmeye bile almadan Babel’i direkt olarak geri çevirdiği bildirildi.
Kaynak: Fanatik