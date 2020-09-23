Bedelsiz Babel'e jet veto

’ta 2017-19 sezonları arasında forma giydikten sonra Fulham’a giden Ryan, İngiliz ekibiyle macerasını kısa tutup Galatasaray’la anlaşmıştı. Cim Bom’daki macerası da istediği gibi geçmeyen Hollandalı futbolcu, menaceri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’a bedelsiz kiralama formülüyle önerildi. Teklifin iletildiği Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, değerlendirmeye bile almadan Babel’i direkt olarak geri çevirdiği bildirildi.

Kaynak: Fanatik