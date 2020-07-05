Başkan Çebi'nin bahsettiği ofis açanlar belli oldu!

Başkanıönceki gün yaptığı açıklamada, "Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış kampanyalar yapılıyor. Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun. Hodri meydan, gelin yürütün kulübü. Madem istiyordunuz, niye gittiniz?" ifadelerini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözlerinin eski başkan Fikret Orman ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'e karşılık olduğu belirtildi. Orman ve Ürkmezgil'in bir süre önce daha sık bir araya gelmek ve rahat bir görüşme ortamı sağlamak açısından Beşiktaş'ta bir ofis açtığı kaydedildi. Burada bir araya gelen ikiliye eski yönetimden ve camiadan başka isimlerin de eşlik ettiği, sık sık durum değerlendirmesi yaparak özellikle mali genel kurula yönelik görüşmeler yürüttükleri kaydedildi.

Kaynak: Sabah / Ogün Şahinoğlu