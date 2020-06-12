Başkan Çebi kampanyanın detaylarını anlattı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek kulübün bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması:

Önümüzdeki 8 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Oyuncularımız ve teknik ekibimizle hemfikiriz. Bu kampanya Beşiktaş taraftarının isteğiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bizim için bin kuruş veren de değerli, bir kuruş veren de değerli.

Bağış kampanyasında bize destek olacak Beşiktaş taraftarının aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum. Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Bağışın miktarından çok katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli. Hedefimiz uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Beşiktaş'ı yapılacak bağışlar ve manevi destekle yukarı taşıyacağız.

Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın en azından 1 kez kısa mesaj atması. Yönetim kurulumuzdan çok memnunum. Arkadaşlarımla omuz omuza beraber yürüyeceğiz. Onlar beni bırakmazsa ben de bırakmayı düşünmüyorum.

İş adamlarımız sponsorluklar için bizleri aradı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bağış kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini kuracağız.

Kaynak: Fanatik