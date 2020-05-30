Başkan Çebi Gökhan Akkan için görüştü

Rizespor oyuncuyu bırakmak istemese de Yalçın, kaleci Gökhan'dan vazgeçmiyor. Kaleye en doğru tercihin Rizesporlu file bekçisi olduğunu düşünen Yalçın'ın ısrarları üzerine Başkan Çebi bir kez daha Rize Başkanı Kartal'la görüştü. Gökhan için Larin, Marin gibi a takım oyuncularının dışında bazı genç oyuncuları da takasta kullanabilecekleri bilgisini verdi. Kartal ise lig bitmeden Gökhan konusunda konuşmayı uygun bulmadığını söyledi.

Kaynak: Fotomaç